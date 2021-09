CERIANO LAGHETTO – “Che spettacolo vedere tante persone che vengono da tutta la Brianza e dalle province circostanti per raccogliere le mele e le pere al frutteto di Ceriano Laghetto!” A parlare il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo. Che non manca di ironia soffermandosi su quel che accadeva sino ad un anno fa alla periferia cerianese, prima della bonifica del “bosco della droga”: “Prima le pere venivano per farsele, ora per gustarsele! Questa è la Ceriano che ci piace!”

Non è mancata una iniziativa solidale, particolarmente apprezzata da parte dell’Amministrazione civica di Ceriano Laghetto ed in particolare dal vicesindaco Cattaneo: “Un grande grazie agli amici del “Frutteto del Parco” che hanno donato 600 mele da destinare ai nostri alunni delle scuole”.

Il Frutteto del Parco si trova in via Laghetto 56 ed è facilmente raggiungibile da tutta la zona.



(foto: il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, al frutteto del paese, che si trova appena fuori dall’abitato)

