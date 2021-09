COGLIATE – Domenica pomeriggio per la prima giornata della Coppa Provincia di 3′ categoria netto successo della Cogliatese nel derby con la Frazione calcistica Dal Pozzo, 4-0. Per i locali, doppietta di Celotti e gol di Beretta e Pascale.

La cronaca – Al 7’ ospiti già sotto con una incursione degli avversari dal lato sinistro senza trovare alcuna opposizione degna di questo nome. Al 13’ Algeri nel tentativo di chiudere sulla riga laterale sente un crack sospetto allo stesso ginocchio di due anni fa, esce claudicante sostituito da Carenza. Al 27’ palla dentro della Cogliatese, Sartorio non riesce ad allontanare con decisione in area di rigore, la palla arriva nei piedi di un avversario che insacca alle spalle di Arrighi: 2-0.

Il secondo tempo inizia con gli stessi effettivi. Al 51’ dentro Pertile per Borghi, Dezio per Defendenti. Al 52’ riecheggia il boato di un petardone, anche i tifosi provano a dare la sveglia. Daga in mezzo al campo prova a mettere la solita garra ma non basta. Al 57’ ennesimo regalo gialloverde: Sartorio con un passaggio azzardato mette nei guai Pirotta che perde palla e la punta avversaria insacca: 3-0 e match ipotecato per la Cogliatese. Al 60’ dentro La Mura per Benzi. Al 70’ Pertile colpisce da pochi centimetri su punizione battuta da Borghi ma la palla finisce alta. Al 73’ dentro Menozzi per Borghi. Al 85’ le due più grandi occasioni del Dal Pozzo: punizione di Daga che prende la mira per l’angolino alto alla destra del portiere che con un guizzo riesce a smanacciare, il minuto dopo ci prova Menozzi a siglare il gol dell’ex sempre su punizione ma è ancora una volta abile il portiere avversario a smanacciare. Al 91’ rigore causato da Pirotta, Arrighi non riesce a impedire il 4-0 finale.

Prossimo appuntamento per il Dal Pozzo, il debutto casalingo giovedì 16 settembre alle 20.45 contro la Legnarello.