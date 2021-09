Scontro auto/moto in viale Europa: ferito un rovellese

SARONNO – Grande preoccupazione per le condizioni del 57enne di Rovello Porro protagonista dell’incidente stradale avvenuto giovedì pomeriggio alle 15,15 in viale Europa.

Cause e responsabilità saranno poi definite dalla polizia locale di Saronno che è intervenuta sul posto con una pattuglia effettuando tutti i rilievi del caso.

Quel che è certo è che si è verificato un forte scontro tra una Gold guidata da un 43enne di Samarate e lo scooter 125 su cui viaggiava il 57enne rovellese.

L’uomo è stato sbalzato a terra e i primi automobilisti di passaggio che l’hanno visto hanno chiamato la centrale operativa di Areu temendo il peggio. In realtà i soccorritori della Croce rossa di Saronno hanno presto rassicurato tutti i presenti sulle condizioni dell’uomo che non era in pericolo di vita.

Come detto sul posto è intervenuta anche la polizia locale che ha provveduto anche a regolare la circolazione in modo da permettere ai soccorritori di operare in sicurezza prima di trasportare il ferito all’ospedale di Saronno.