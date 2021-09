SARONNO – Dalla scherma alla corsa, dal basket all’arrampicata, dal softball al tchoukball sono alcune delle discipline che si troveranno oggi pomeriggio in centro a Saronno dalle 14 alle 19.

“L’obiettivo dell’iniziativa è duplice – spiega l’assessore allo Sport, Gabriele Musarò – da una parte vogliamo dare un segnale di risveglio post-covid dallo sport, penalizzato per un anno e mezzo a causa dell’emergenza sanitaria in corso e che invece ora, da settembre, può ripartire, in sicurezza, grazie alle normative e all’impegno delle società nell’organizzare le attività. Dall’altra parte crediamo sia importante dare alle società stesse l’opportunità di farsi conoscere dai ragazzi e dalle famiglie: la festa di domenica sarà per loro una vetrina importante”.

“Sport al Centro” è rivolto ai ragazzi fino agli 11 anni, proprio perché ha lo scopo di mostrare loro esibizioni e far provare le diverse discipline, per una scelta consapevole.

Ecco la mappa con tutte le società e le discipline

Corso Italia

Sporting Club Saronno (tennis), Tt Saronno (tennis tavolo), Gap Saronno (corsa su strada), Italian Skating Saronno (pattinaggio) Saronno Tchoukball Club (tchoukball), Ice Goblins (hockey su ghiaccio), Wankan Karate (karate), Allegria Latina (ballo caraibico), The Other Side (skate)

Piazza Volontari del Sangue

Saronno Baseball Club (baseball), Saronno Softball (softball)

Piazza La Malfa

Rari Nantes Saronno (nuoto)

Piazza Libertà

Running Saronno (corsa), Cef Mario Corrias (ginnastica artistica), Cai Saronno (arrampicata, escursionismo), Team In Line Saronno (pattinaggio), Osa Saronno Libertas (Atletica leggera), Cls Sport (Strasaronno),

Via Leopardi

Pedale Saronnese (ciclismo)

Via Roma

Amor Sportiva (calcio), G.S. Robur (calcio), Robur Pallacanestro (basket), Pallavolo Saronno (volley),



Villa Gianetti

Scherma Saronno (scherma), Sportando (Giochi Motori)

Qui al diretta de ilSaronno