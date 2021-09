UBOLDO – E’ stato portato all’ospedale di Legnano in codice rosso il centauro protagonista dell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in via Caduti della Liberazione l’arteria che corre nella zona industriale uboldese nei pressi dell’autostrada.

Il sinistro è avvenuto nei pressi dell’intersezione con via Papa Giovanni II intorno alle 13,30: secondo una prima ricostruzione sembra che il centauro abbia fatto tutto da solo finendo a terra. Alcuni passanti hanno dato l’allarme contattando la centrale operativa del pronto intervento Areu che ha inviato sul posto l’auto infermieristica di Misinto e la Croce Rossa di Saronno. Poco dopo è arrivato anche l’elisoccorso da Como.

Il personale sanitario ha cercato di stabilizzare le condizioni dell’uomo per quasi un’ora prima di trasferirlo all’ospedale di Legnano. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Saronno. E’ stato rimosso e sequestrato anche il mezzo come prassi in caso di incidente con persone in prognosi riservata.

(foto di archivio)