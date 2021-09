SARONNO – Ha utilizzato Radiorizzonti il sindaco Augusto Airoldi per fare il punto dei contagi da Covid in città.

“Il 21 luglio – spiega il primo cittadino – abbiamo raggiunto il punto più basso con 6 positivi

da lì lenta risalita fino ad oggi quando abbiamo 39 cittadini positivi al Covid. Fortunatamente sono aumentati anche guariti arrivati a quota 3.778 con un +72 rispetto a luglio. Da registrare anche due decessi per covid, sempre secondo i dati forniti tramite il portale da Ats”

Intervistato da Agostino Masini e Paolo Renoldi, Airoldi fa anche il punto dell’hub vaccinale: “Questa settimana sarà aperto di pomeriggio dalle 14 alle 18. Vengono effettuate le prime dosi per i prenotati sul portale della Regiona ma ci sono ancora posti con tempi davvero stretti con spazi in giornata o anche per il giorno successivo. Possono presentarsi senza prenotazione gli over 60, il personale sanitario e i giovani tra 12 e 19 anni”.

(foto archivio: il sindaco Augusto Airoldi in un evento cittadino)