SARONNO – La rassegna la Festa della Filosofia dell’Associazione AlboVersorio, inaugurata a giugno 2021 con un programma ricco di incontri itineranti e di contenuti culturali poliedrici, prosegue fino al 1° ottobre con ospiti d’eccezione e altri eventi, tre dei quali si svolgeranno a Saronno.

Gli incontri di settembre in programma a Saronno

L’XI edizione della rassegna filosofica, che quest’anno presenta il titolo “Le stelle e l’altre cose belle”, si concluderà con la partecipazione del fisico Guido Tonelli, Professore dell’Università di Pisa, le cui ricerche hanno contribuito alla scoperta del bosone di Higgs al CERN di Ginevra. L’ospite parlerà sul tema “L’origine del tempo” al Teatro Giuditta Pasta, il primo ottobre alle 20:30.

L’evento sarà preceduto da altre due serate, dedicate a Dante Alighieri, per celebrare il settimo centenario della morte del Sommo Poeta, programmate per il 17 settembre con Emiliano Bertin, dottore di ricerca presso l’Università Cattolica e membro del Comitato Scientifico della Scuola Estiva internazionale in Studi danteschi, e il 24 settembre con il direttore artistico della rassegna, Erasmo Silvio Storace, Professore di Filosofia politica presso l’Università degli Studi dell’Insubria. Entrambi gli incontri si terranno alle 20:30 all’Auditorium Aldo Moro di Saronno. Le iniziative saranno un’occasione per valorizzare il territorio e coinvolgere la cittadinanza attraverso la cultura, realizzate in collaborazione con l’Associazione saronnese “L’isola che non c’è”.

L'ingresso è gratuito, su prenotazione e fino a esaurimento posti.

La Festa della Filosofia 2021

La rassegna filosofica, realizzata presso 12 Comuni lombardi, in collaborazione con il Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno e con l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, è riuscita a coinvolgere nei mesi di giugno e luglio 2021 un vasto pubblico in un ciclo di conferenze con alcuni dei più noti filosofi, giornalisti, scrittori e divulgatori scientifici italiani, fra cui Vito Mancuso, Armando Torno, Antonio Scurati e Gabriella Greison.

All’interno del palinsesto, la Città di Saronno e l’Associazione “L’isola che non c’è” hanno promosso anche la manifestazione “La parola ai giovani: visioni del mondo”, svoltasi a giugno presso Villa Gianetti, ossia una serie di tre incontri con relatrici neolaureate, Laura Merlotti, Anna Mazzuchelli e Alessandra Micol Caprioli, che hanno affrontato argomenti di ampio respiro, spaziando dalle neuroscienze agli studi europei, passando per ricerche in ambito musicale.

Il programma de La Festa della Filosofia a Saronno in dettaglio:

– Venerdì 17 settembre, ore 20:30, presso Auditorium Aldo Moro (Viale Santuario, 2) –Emiliano Bertin, sul tema: “Il cielo di Dante Alighieri”

– Venerdì 24 settembre, ore 20:30, presso Auditorium Aldo Moro (Viale Santuario, 2) – Erasmo Silvio Storace, sul tema: “Dante filosofo e «l’amor che move il sole e l’altre stelle»”

– Venerdì 1° ottobre, ore 20:30, presso Teatro Giuditta Pasta (Via I Maggio, 5) – Guido Tonelli, sul tema: “L’origine del tempo”

Gli altri eventi de La Festa della Filosofia in programma a settembre 2021:

– sabato 11 settembre, ore 18:00, ad Arese (via Don della Torre, 2) – Umberto Galimberti, sul tema: “La bellezza: legge segreta della vita”

– sabato 25 settembre, ore 17:00, a Cormano (via Manzoni 9) – Quirino Principe, sul tema: “Le stelle nella Commedia di Dante”.

