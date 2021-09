ROVELLASCA – SARONNO – Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento saronnese ad aiutare un 94enne alle prese con un insolito incidente avvenuto in garage poco dopo mezzogiorno.

L’uomo aveva messo in moto l’auto ma una volta partito il motore era rimasto accellerato e non ne voleva sapere di spegnersi. L’anziano ha provato in tutti i modi ma la vettura restava accesa continuando a produrre anche fumo. Da fuori i vicini vedendo la colonna che si alzava dal garage hanno dato l’allarme. Arrivati sul posto i pompieri del distaccamento di Saronno hanno dovuto fare diversi tentativi per fermare il motore che si è bloccato solo lasciandolo senza carburante.

E’ intervenuta anche un’ambulanza a scopo precauzionale. Durante i primi tentativi per spegnere la vettura l’anziano aveva respirato un po’ del fumo prodotto dalla vettura e si è preferito sottoporlo ad un controllo che ha dato fortunatamente esito negativo sul fronte della presenza di conseguenze.

(foto archivio)

