Lutto a Solaro, si è spenta Martina Luoni. Con Ibrahimovic aveva lanciato campagna anti-covid

SOLARO – Era stata un simbolo di coraggio ed aveva spronato tutti a rispettare le regole ed i lockdown contro il covid: si è spenta Martina Luoni, la ragazza di 27 anni abitante a Solaro, gravemente malata, che Regione Lombardia aveva voluto come testimonial nella sua campagna anti-covid. Il funerale è previsto giovedì 16 settembre alle 11.15 alla chiesa parrocchiale “Quirico e Giulitta” di Solaro, preceduto dal rosario alle 11.

Martina, malata oncologica, originaria di Solaro e che ha abitato anche a Caronno Pertusella nel novembre 2020 era stata la protagonista, dopo Zlatan Ibrahimovic, del nuovo tassello che compone la campagna di comunicazione della Regione Lombardia per contrastare la diffusione del coronavirus.

Già in precedenza avevano parlato molto di lei i media nazionali: era diventato virale un suo video relativo ai problemi dei malati oncologici, per farsi curare durante la prima ondata della pandemia da coronavirus.

(foto: Martina Luoni)

13092021