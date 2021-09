SARONNO – Oggi a Saronno è iniziato il nuovo anno scolastico ma quanti sono i bambini e le bambine che frequentano le scuole dell’infanzia, elementari e medie cittadine?

Grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale ecco i dati della popolazione scolastica fino alla terza media nelle scuole pubbliche.

A Saronno ci sono tre istituti comprensivi con una popolazione scolastica totale di 2.656 alunni. Nel dettaglio sono 278 i piccoli della scuola dell’infanzia, 1443 quelli delle elementari e 935 quelli delle scuole medie.

L’istituto comprensivo Leonardo da Vinci conta 983 studenti di cui 610 delle elementari (267 alla Damiano Chiesa alla Cassina Ferrara e 343 alla Pizzigoni di via Parini) e 373 all’omonimia scuola media di via Pellico.

L’Ignoto Militi istituto con sede centrale in via Antici ha 936 alunni con 127 iscritti alla scuola dell’infanzia Collodi in via Toti, 501 alle elementari (212 all’Ignoto Militi di via Antici e 289 alla Rodari di via Toti) e 308 alla media Bascapè di via Ramazzotti.

L’istituto Aldo Moro di occupa quotidianamente dell’istruzione di 737 studenti: 151 alla scuola dell’infanzia ( 84 alla San Giovanni Bosco al Matteotti e 67 alla Vittorio da Feltre in viale Santuario), 332 alle elementari (129 alla San Giovanni Bosco e 203 alla Vittorio da Feltre) e 254 all’omonima scuola media.