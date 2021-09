CASTELSEPRIO – Cade dalla moto e finisce all’ospedale: la disavventura è capitata nella tarda mattinata domenicale ad un centauro mentre percorreva una strada di Castelseprio, a soccorerlo l’equipaggio di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, subito accorsa su segnalazione dei passanti.

Il sinistro si è verificato alle 11.35 lungo la strada provinciale 20 che in quel tratto prende il nome di via Monsignor Vallini: a cadere dalla moto un uomo di 55 anni. Sono dunque arrivati i militari dell’Arma ed è stata fatta arrivare una ambulanza della Croce rossa. Il ferito è stato medicato sul posto e quindi è stato trasporto all’ospedale di Tradate, il “Galmarini”, per tutti gli accertamenti del caso. Ha riportato contusioni varie ma al momento del ricovero il paziente non è apparso in pericolo di vita. I carabinieri, come sempre avviene in simili circostanze, hanno subito avviato accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro.

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno)

