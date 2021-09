CARONNO PERTUSELLA / SARONNO – Ieri sera alle 21.35 un caso di intossicazione etilica a Caronno Pertusella: l’ambulanza della Croce azzurra caronnese con una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno è accorsa in viale 5 giornate dove era stata segnalata la presenza di una persona che stava male. E’ stato trovato un uomo che aveva bevuto troppo, è stato portato all’ospedale di Saronno a smaltire la sbornia; non è apparso in pericolo di vita.

A Saronno ieri alle 21.45 in viale Lombardia nei pressi della rotonda all’incrocio con via Piave si sono scontrate due automobili di passaggio; una donna di 42 anni ha avuto bisogno di cure mediche. E’ stata soccorsa dall’equipaggio di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina e dall’ambulanza del Sos Mozzate subito accorsa. La paziente è stata infine trasportata all’ospedale di Saronno per essere medicata di comunque non gravi lesioni. I militari dell’Arma hanno avviato accertamento per ricostruire la dinamica del sinistro e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

ieri alle 6.45 in via Monte Grappa a Saronno per una caduta della bici è invece rimasto ferito un uomo di 34 anni: è stato ricoverato all’ospedale di Legnano, non è apparso in pericolo di vita.

(foto archivio)

