SARONNO – “L‘evento “Sport al Centro” e’ stato una festa di sport e di gente nella nostra Saronno. Un segnale di ripartenza, e la possibilità per le decine di società sportive coinvolte di farsi conoscere e coinvolgere i cittadini, e a farlo sono state veramente bravissime”. Così la sezione locale del Pd riguardo all’evento che si è tenuto ieri nel centro cittadino.

E’ stata una soddisfazione vedere ogni metro delle nostre strade e piazze assiepato di ragazzini festosi con le loro famiglie, che provavano ogni sorta di sport praticabile. Tra i tantissimi bravi atleti delle associazioni impegnati, un accenno particolare lo meritano le ragazze della ginnastica artistica della Corrias, per le loro esibizioni in piazza Libertà, e l’eleganza della scherma ospitata nel cortile di Villa Gianetti come cornice.