Primo giorno di scuola a Lazzate col sindaco Pizzi e l’assessore Monti

LAZZATE – Alla riapertura delle scuole oggi a Lazzate anche il sindaco Loredana Pizzi e l’assessore comunale all’Istruzione, Andrea Monti. Ecco il loro commento sulla mattinata

Questa mattina, in occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2021-2022, abbiamo avuto modo di dare il nostro benvenuto agli alunni delle classi prime della primaria e formulare gli auguri alle famiglie e al personale scolastico tutto. Gli anni precedenti sono stati molto difficili, impegnativi, anni in cui si è dovuto pensare principalmente a proteggere i nostri ragazzi applicando precise norme di sicurezza negli edifici scolastici. Questo nuovo anno sarà ancora all’insegna della precauzione perché il virus è ancora in circolazione anche se, grazie ai vaccini, molto circoscritto. La scuola, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha fatto la sua parte e possiamo dire che siamo pronti ad ospitare i nostri ragazzi in tutta sicurezza. Sarà l’anno che potremmo definire di “ripartenza” e che dobbiamo affrontare tutti con speranza ed ottimismo.