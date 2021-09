SARONNO – Un inizio colmo di emozione quello per o ragazzi della scuola media Leonardo Da Vinci: il ritrovo davanti ai cancelli, l’appello in cortile e i calorosi saluti della preside e delle insegnanti sono stati i momenti chiave della ripartenza.

A salutare i giovanissimi studenti anche il sindaco di Saronno Augusto Airoldi e l’assessore all’Istruzione, Gabriele Musarò.

“Oggi inizia un nuovo anno di vita – così ha parlato il sindaco Airoldi alle classi – e in presenza: sedersi ad un banco vicino ai propri compagni e con i propri insegnanti ci porta speranza di un passo verso la normalità. Questo è un anno importante come studenti e dal punto di vista umano: la scuola aiuta a crescere, a trovare la vostra strada. L’amministratore comunale si impegna anche per questo.”

Con una domanda agli studenti, si apre, invece, il discorso dell’assessore Gabriele Musarò: “Chi è più emozionato ora?”.

“Con questo saluto – continua l’assessore all’Istruzione – apriamo un anno scolastico importante. Stiamo lavorando insieme ai vostri professori e alla dirigente perché la scuola possa iniziare in maniera rilassata. Sarà un anno scolastico pieno di esperienze, fantasia e bellezza. Ma soprattutto, pieno di relazioni; sono queste che aiutano a crescere. Cercate di affrontare insieme i problemi, parlate tra voi, con i vostri professori e genitori. Se siamo in maggioranza, l’ostacolo sarà superabile.”

Agli auguri delle istituzioni, si è aggiunta la preside dell’istituto che ha ricordato l’importanza della scuola secondaria nel percorso della scoperta di se stessi.

“Sono tre anni, sono velocissimi: nel giro di poco tempo cresceterete molto. Sfruttate questo tempo, siate curiosi. La scuola secondaria serve a questo. Significa impegnarsi in modo diverso: serve dedizione e curiosità. Sono queste le parole chiave. È una scuola che dura poco, ma serve per capire come vorrete proseguire nel vostro futuro.”

