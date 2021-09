SARONNO – L’assessore ai Lavori Pubblici Novella Ciceroni fa il punto dei cantieri scolastici realizzati nel corso dell’estate e dei progetti in corso per l’anno scolastico.

“Nel corso dell’anno 2021, in presenza e con la collaborazione dei funzionari comunali, sono state effettuate riunioni con le Dirigenti Scolastiche (DS) dei tre Istituti Comprensivi della città e con il CDA dell’Istituzione Comunale Zerbi che, come è noto, gestisce i nidi e le scuole dell’infanzia comunali della nostra città: gli incontri sono serviti a illustrare alla Amministrazione Comunale le problematiche dei vari plessi scolastici dalle più urgenti, riguardanti la sicurezza dei plessi e le esigenze legate alla normativa anti Covid 19, alle meno urgenti e alle proposte di realizzazione di piccoli e grandi progetti.

Relativamente alle richieste urgenti per l’avvio del nuovo anno scolastico 2021-2022, per tuti i plessi scolastici sono in ultimazione gli ordini richiesti relativi agli sgomberi dei locali, alla manutenzione idraulica, elettrica e antincendio, alle opere da fabbro necessarie per la riparazione dei serramenti, delle porte antipanico e dei vetri.

E’ in ultimazione il cantiere per la riparazione della copertura della scuola dell’infanzia Montesanto dove abbiamo previsto anche la messa in sicurezza della pavimentazione esterna.

Inoltre, entro l’anno, saranno aggiudicati e, in accordo le direzioni scolastiche, potranno essere avviati, i lavori per il rifacimento della copertura della scuola dell’infanzia Collodi e del nido Candia, come previsto dalla variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale il 3 agosto.

E’ stato ultimata la riqualificazione dei bagni nella scuola secondaria di primo grado Aldo Moro e nella Primaria Vittorino da Feltre.

Ci sono stati presentati progetti di adeguamento spazi, aule e palestre che potremo finanziare con i 200 mila euro che il Ministero ha reso disponibile, allo scopo, per i nostri tre istituti comprensivi, a fronte della presentazione di domanda da parte degli uffici comunali ad un bando che scadeva il 13 agosto.

Infine, è stato realizzato il progetto di allargamento del marciapiede e alla creazione di un’area di sosta per l’ingresso e l’uscita degli studenti della scuola Leonardo da Vinci in via Gianetti ed è in corso un simile intervento in via Albertario davanti alla scuola San Giovanni Bosco.

Gli edifici scolastici della nostra città sono strutture costruite ormai molti anni fa e avrebbero bisogno di manutenzioni straordinarie soprattutto relativamente alle infiltrazioni e per la sostituzione dei serramenti: è quindi, di fondamentale importanza accedere ai finanziamenti che il Ministero dell’Istruzione e la Regione Lombardia erogano tramiti bandi pubblici per l’edilizia scolastica.

Ricordo al tal proposito che il Comune di Saronno ha vinto recentemente un finanziamento di circa 2.5 milioni di euro per la riqualificazione completa della scuola dell’infanzia Collodi e del nido Candia.

L’accesso ai bandi richiede un lavoro di progettazione, gestione e rendicontazione non indifferente ed è importante creare le condizioni affinchè questo lavoro possa essere svolto al fine di poter realizzare sia le opere urgenti di messa in sicurezza che quelle che possono rendere belle e funzionali le nostre scuole.