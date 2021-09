SARONNO – “Settimana scorsa abbiamo definito con il comandante della polizia locale Giuseppe Sala e con il maggiore dei carabinieri Fortunato Suriano un servizio ad hoc per la ripresa delle scuole e per il delicato momento del percorso dalla stazione agli istituti scolastici”. Sono le parole del sindaco Augusto Airoldi a latere della conferenza stampa dell’assessore all’Istruzione Gabriele Musarò sulla ripresa dell’anno scolastico.

“Dalla prossima settimana la polizia locale – ha spiegato il primo cittadino – realizzerà un servizio ad hoc con pattuglie dedicate negli orari di ingresso e di uscita degli studenti proprio per vedere come si evolve la situazione dal punto di vista degli assembramenti soprattutto nel percorso da mezzi pubblici alle scuole. Un monitoraggio che non sarà fine a sè stesso ma che ci permetterà di fare delle analisi e di valutare la necessità di eventuali interventi”.

Ad affrontare il tema trasporti l’assessore Gabriele Musarò: “Al momento non ci sono state particolari richieste dai dirigenti ma restiamo a disposizione delle scuole e ovviamente del Prefetto compatibilmente con le nostro competenze”.

Per quanto riguarda le aggressioni avvenute alla fine dell’anno il sindaco chiarisce: “Ci sono stati degli episodi ma la prefettura, la questura e i carabinieri smentiscono la lettura baby gang. Se ci fossero state delle baby gang avremmo avuto dei comportamenti seriali e invece sono stati episodici e quindi gli esperti dicono “baby gang è un invenzione della stampa”. Dal punto di vista tecnico non c’era una baby gang. Qualcuno di questi episodi c’è stato e ha fatto più notizia perchè venendo da un anno in cui non è successo niente per questione di lockdown è chiaro che i primi episodi che succedono fanno notizia. C’è poi il tema della stazione, la terza in Lombardia come passeggeri. Con questi numeri il rischio che qualche episodi di verifichi c’è da qui la richiesta di un presidio della Polfer“.

(foto della conferenza stampa)

13092021