CASTIGLIONE OLONA / GORNATE OLONA – Due ciclisti feriti ieri in occasione di incidenti stradali nel Tradatese. Alle 18.15 in via Monte Novegno in località Gornate Superiore di Castiglione Olona, per una caduta dalla bicicletta è stato soccorso un uomo di 46 anni. Sul posto è intervenuta una ambulanza del Sos il cui equipaggio ha prestato le cure del caso all’interessato, direttamente sul luogo del sinistro. Non è stato necessario il trasporto all’ospedale, il ciclista ha riportato solo lievi escoriazioni e contusioni.

Stesso copione poco dopo non molto distante, alle 18.50 a Gornate Olona in via Maestri Muratori: per una caduta dalla bicicletta è stato soccorso un uomo di 60 anni. Anche in questo caso è intervenuta una ambulanza del Sos. Il sessantenne ha riportato lesioni di una certa gravità e per questo è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese per essere medicato e per gli accertamenti medici del caso. Al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

(foto archivio)

13092021