SARONNO – “Riaprire subito la pediatria all’ospedale di Saronno” A chiederlo è il capodelegazione del Pd in Commissione sanità, Samuele Astuti a seguito dell’allarme lanciato da cittadini e sindacati che hanno segnalato che il reparto, chiuso nel periodo in cui l’ospedale era stato destinato all’emergenza covid ad oggi non ha ancora riaperto. “Non è pensabile che le famiglie di Saronno siano costrette a rivolgersi a strutture distante chilometri per le cure ospedaliere dei loro figli. A Saronno, dopo il covid, sono già stati riaperti altri reparti per le cure ordinarie, ora deve riaprire anche la pediatria. Per questo presenterò una interrogazione all’assessore Moratti per chiedere se e quando sarà riaperto il reparto di pediatria e, per l’ennesima volta, avere risposte sul destino dell’ospedale”.

Il tema stato recentemente al centro di un appello del Comitato per la salvaguardia dell’ospedale di Saronno che per l’ennesima volta è tornato a chiedere la riattivazione dei reparti chiusi all’inizio della pandemia.