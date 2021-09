SARONNO – Saronno ha il suo rappresentante tra i tanti creators del mondo di YouTube. Luca Buonofiglio, 27 anni, durante il lockdown di marzo 2020 ha deciso di mettere a frutto il tempo a disposizione e la sua laurea in Scienze della Comunicazione ed aprire un canale su YouTube.

Luca è un educatore, da diversi anni presente in modo stabile all’oratorio della Sacra Famiglia, Prealpi. Su YouTube ha deciso di portare sé stesso e il suo lavoro, alternando video che seguono le mode del momento ad altri più “educativi”. In sintesi il suo pensiero è “Se vuoi educare ed essere da esempio, devi farlo nei modi, negli spazi e nei luoghi che i ragazzi di oggi frequentano”.

La speranza è quella di riuscire ad essere un buon esempio per i ragazzi che lo seguono sui social, senza però dimenticare l’aspetto economico. Il sogno sarebbe quello di fare di YouTube un vero e proprio lavoro. Luca al momento ha circa 1300 iscritti, realizzati grazie alla pubblicazione di diversi video. La crescita su Youtube non è immediata, anzi molto lenta ed è per questo che Luca si è posto un obiettivo a lungo termine, poiché bisogna dedicare passione e impegno per arrivare ad obiettivi ancora più grandi.

Inizialmente un po’ di imbarazzo lo accompagnava nelle prime pubblicazioni dei video, nelle prime condivisioni tra amici e parenti, mentre adesso inizia a sentirsi a suo agio di fronte alla telecamera ed è sempre più affezionato alla sua piccola ma vivace community. Gli obiettivi di Luca sono chiari, se volete sostenerlo non dimenticate di iscrivervi al suo canale YouTube “Luca Buonofiglio”, Come dice sempre nei suoi video al momento dei saluti “Ciao belli!”

Tra i suoi video più visti, “Quanto si guadagna su Tik Tok?”



(foto inviata da Luca Buonofiglio)

