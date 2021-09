SARONNO – A oggi, 14 settembre 2021, sono ricoverati nell’unità operativa di Malattie infettive dell’Ospedale di Busto Arsizio 16 pazienti Covid-19. Solo un paziente necessita di ventilazione assistita non invasiva, ovvero il casco C-pap. L’età media è di 62 anni. Al momento nessuna persona è in accertamento nei Pronto soccorso aziendali per sintomatologia riconducibile a SARS-CoV-2.

“La curva dei ricoveri – spiega il direttore sanitario dell’Asst Valle Olona Claudio Arici – in questi mesi estivi incoraggia a sperare che non si ripresenti una terza ondata nelle dimensioni che abbiamo visto lo scorso anno. La riprova l’avremo però solo tra 3-4 settimane, per quanto risultino positivi i dati di diffusione del virus riportati giornalmente dall’Istituto superiore di Sanità che, in questi ultimi giorni, sembrano evidenziare persino una lieve flessione. Sono solo dati parziali, da prendere “con le pinze” ovviamente. Come azienda, nel frattempo, rimaniamo massimalmente impegnati a garantire l’accesso alla vaccinazione, sulla base delle indicazioni del commissario straordinario Figliuolo e di Regione Lombardia, per quella quota di persone che ancora non hanno aderito”.