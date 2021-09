Riaperto lo sportello psicologico a Limbiate

LIMBIATE – Dopo la pausa estiva, è stato riattivato da oggi 14 settembre lo sportello psicologico “E tu, come stai?” voluto dal comune di Limbiate per dare un supporto alle persone in difficoltà.

L’iniziativa dell’amministrazione limbiatese è nata in piena pandemia, quando la disponibilità di alcune psicologhe del territorio ad offrire un servizio di ascolto telefonico gratuito ha dato risultati inaspettati, facendo registrare tante richieste. Dopo il primo lockdown, il comune ha avviato un dialogo con le psicologhe al fine di costruire un percorso che, come poi è accaduto, portasse all’attivazione di uno sportello stabile.

Per chi fosse interessato, “E tu come stai?” è attivo il martedì (9.30-13.30) e il giovedì (8.00–12.00) contattando il numero 02 99097559 o l’indirizzo mail [email protected]