Scomparsa Martina Luoni, il lutto del governatore Fontana: “Non dimentichiamo il suo sorriso”

SOLARO – “Ciao Martina e grazie!” Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, alla notizia della scomparsa della ragazza di Solaro. “Stento ancora a crederci. Martina Luoni, la giovane che ha contribuito in maniera convinta e importante a sostenere la nostra campagna per contrastare il covid, ci ha lasciati. La malattia, che l’affliggeva da tempo, purtroppo ha avuto il sopravvento. Non dimenticheremo mai il suo sorriso. L’energia di una ventisettenne caparbia e determinata. Il suo sguardo solare con cui, camminando sul belvedere di Palazzo Lombardia, invitava tutti a combattere contro il virus. Per lei una preghiera. Per i suoi cari il cordoglio di tutti i lombardi”.

