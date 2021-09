SARONNO – “La manifestazione di domenica “Sport in Centro” è stata sicuramente un successo” Sono le parole di Marina Ceriani vicepresidente della commissione Sport nominata in quota Fratelli d’Italia. Il riferimento è all’iniziativa Sport al Centro organizzata domenica pomeriggio per fare spazio e visibilità alle realtà che propongono attività sportive saronnesi. Erano presenti 28 delle 46 associazioni attive nella città degli amaretti.

“Questa è la strada che in Commissione Sport ho subito appoggiato e condiviso con il presidente Lorenzo Puzziferri e in continuità con l’assessorato e l’ufficio Sport. A Saronno sono molte le associazioni sportive e varia l’offerta. È un patrimonio che va curato e coltivato. L’impegno dell’amministrazione deve andare in questo senso: sostenere le proposte dei club e delle asd, mettere a disposizione gli impianti, promuovere le iniziative pubblicizzandole nelle scuole e soprattutto costituire un vero e proprio sportello dedicato alla consulenza ed al supporto nell’organizzazione di eventi in città”.

(foto: un momento della manifestazione con la corsa del Running Saronno)