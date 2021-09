[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Sono stati alcuni passanti, preoccupati per le sue condizioni, a chiedere l’intervento della polizia locale per un trentenne che si aggirava in stato confusionale nella zona di piazza De Gasperi.

E’ successo qualche giorno fa nel pomeriggio quando l’uomo è stato raggiunto da una pattuglia. I vigili hanno subito capito che l’uomo aveva alzato il gomito e che era molto confuso. Gli hanno chiesto se avesse bisogno di aiuto e lui per tutta risposta ha dato in escandescenza rifiutandosi anche di fornire i propri documenti. Dopo qualche minuto ha persino cercato di aggredire gli agenti che sono riusciti a bloccarlo senza troppe difficoltà. E’ stato portato in comando dove ben presto si è calmato.

Fotosegnalandolo gli agenti hanno scoperto che l’uomo era un 30enne polacco che già negli ultimi giorni era stato fermato in stato confusionale in centro. Per lui è arrivata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

