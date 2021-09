SARONNO – Sono in dirittura d’arrivo i lavori di riqualificazione stradale che riguardano la via Roma e nella settimana in corso l’Amministrazione ha previsto chiusure al traffico per consentire la gettata di calcestruzzo drenante sulla pista ciclabile.

Ecco la nota dell’Amministrazione: “Per consentire l’intervento, nelle giornate di giovedì 16 e venerdì 17 settembre, la via Roma sarà chiusa totalmente al traffico veicolare. In particolare, si richiede la cooperazione dei residenti di via Roma, che dovranno lasciare fuori dalle proprie abitazioni le auto dalle 7.30 di mercoledì 15 e sino a domenica 19 settembre. Una volta completata la gettata sulla pista, quest’ultima sarà impraticabile fino a domenica 19 settembre, per favorire l’asciugatura”.

Il cantiere per riqualificare marciapiedi e ciclabili nel tratto tra via Guardagna e via Manzoni si è aperto a fine marzo ed ha riprevisto interventi su entrambi i lati preservando i bagolari e con loro il viale albertato. Il cantiere ha subito una stop estivo e si è riaperto ieri lunedì 13 settembre.

14092021