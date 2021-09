CERIANO LAGHETTO – Anche in zona non mancano i piccoli produttori ma le api sono sempre di meno ed a livello nazionale si registra un forte calo della produzione di miele. Il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, sempre attento ai temi ambientali e delle politiche agricole, lancia un appello.

Crolla nel 2021 la produzione di miele fino a -95%. E anche le api soffrono. In regioni come la Toscana e l’Emilia-Romagna la produzione di miele registra un calo del 95%. Nella sola Lombardia dalla mancata produzione di acacia il danno subito supera i 30 milioni di euro! Una criticità che ha toccato anche i territori del miele del Sud con la produzione di miele d’arancio quasi azzerata in molte zone della Sicilia e della Puglia e una produzione media inferiore del 50%. Le stesse api non hanno sufficienti scorte per poter passare indenni l’inverno che sta presto busserà alle porte.

I mutamenti climatici stanno causando gravi ripercussioni sulle api e sulla nostra apicoltura: serve un intervento immediato delle Istituzioni ma anche il nostro aiuto. Ora, a maggior ragione, compriamo solo ed esclusivamente miele nostrano! Meglio se dai nostri apicoltori locali che garantiscono miele 100% italiano.

(foto: Dante Cattaneo)

15092021