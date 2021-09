Giovedì il funerale di Martina Luoni di Solaro: con Ibra era stata volto della campagna anti-covid

SOLARO / SARONNO – Si tiene domani a Solaro il funerale di Martina Luoni, la 27enne che con il calciatore Zlatan Ibrahimovic è stata anche testimonial di Regione Lombardia nella campagna anti-covid durante la prima ondata dalle pandemia. Il rito funebre si terrà dunque giovedì, alla chiesa parrocchiale di San Quirico e Giulitta alle 11.15, preceduto dalla recita del rosario dalle 11. Intanto molti hanno fatto visita ai famigliari, per portare le proprie condoglianze, alla Casa funeraria “Miazzolo” di via Manzoni 43 a Saronno, dove si trova la salma in attesa delle esequie.

Martina, dopo un intervento sui social nel quale – da paziente oncologica – esprimeva la sua preoccupazione per le cure dei malati di cancro in un periodo nel quale gli ospedali della Lombardia erano “invasi” di chi era effetto dal covid, era stata chiamata in Regione dal governatore Attilio Fontana e coinvolta nella realizzazione di un videoclip per sensibilizzare le persone alle regole contro i contagi, come quella di indossare la mascherina.

Abitante con la famiglia a Solaro, prima a Caronno Pertusella, la notizia della scomparsa di Martina era giunta lunedì, suscitando grande cordoglio.

