Tennis, vola l’under 16 del Ct Ceriano

CERIANO LAGHETTO – Il Club Tennis Ceriano si avvicina a un weekend per certi versi storico. Le ragazze della formazione giovanile under 16 si preparano a dare l’assalto alle fasi finali di Macroarea Nord Ovest, ultimo ostacolo che le separa dalle finali nazionali a squadre (in programma al Tennis Sanremo dal 24 al 26 settembre).

Non solo un obiettivo stagionale ma un traguardo mai raggiunto nella storia recente del club brianzolo. Ci si giocherà tutto sui campi del Tennis Club Lecco tra sabato 18 e domenica 19 settembre. Alice Dell’Orto e Serena Paris, in questa occasione capitanate da Stefano Mazzola, sfideranno le giocatrici del Tennis Club Santa Margherita. A decretare l’eventuale sfidante delle brianzole per la qualificazione il confronto tra il Tennis Club Finale e il Circolo della Stampa Sporting. Ancora una volta, il Club Tennis Ceriano va a caccia di un record: dopo essere stata l’unica formazione non milanese a vincere il titolo regionale lombardo a squadre nel 2021 (superando per 2-0 il Tennis Cesano Maderno), il club di via Campaccio prova a scrivere il suo nome nell’Olimpo dei campionati giovanili a squadre.

“Sarebbe davvero un risultato storico – commenta il direttore tecnico del club. Silverio Basilico – Ce la metteremo tutta per raggiungere questo straordinario obiettivo, le ragazze hanno tutto quello che serve per giocarsela fino in fondo”.

(foto: la formazione femminile under 16 del Ct Ceriano con il direttore tecnico Silverio Basilico)

15092021