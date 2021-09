UBOLDO – Scontro, fortunatamente senza feriti, all’incrocio tra via Quattro Novembre e via Spinello. E’ successo nella tarda mattinata di oggi nell’arteria che attraversa il territorio comunale cittadino. Sul posto la polizia locale che si è occupata di gestire il traffico e di rilevare il sinistro.

In sostanza si scontrati, all’intersezione, un camion e un furgone. Tanti i detriti rimasti sulla strada ma fortunatamente i due conducenti sono rimasti illesi. Scesi dai mezzi hanno contattato la polizia locale che è arrivata sul posto. Rifiutata la possibilità di chiamare un’ambulanza tramite la centrale operativa di Areu sono stati effettuati i rilievi prima di rimuovere i mezzi. E’ stato necessare deviare il traffico visto che in zona si sono registrati dei rallentamenti. E’ stato eseguito anche un intervento di pulizia della sede stradale per rimuovere i resti delle vetture.

