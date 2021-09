SARONNO – La sezione cittadina del Pd, forza di maggioranza in città, fa il punto sui lavori in corso in via Roma.

Via Roma, i lavori stanno volgendo al termine, sarà chiusa al traffico, per consentire la gettata di calcestruzzo, il 16 e il 17 settembre. Sono in dirittura d’arrivo i lavori di riqualificazione stradale che riguardano la via Roma e nella settimana in corso sono previste chiusure al traffico per consentire la gettata di calcestruzzo drenante sulla pista ciclabile.

Per consentire l’intervento, nelle giornate di giovedì 16 e venerdì 17 settembre, via Roma sarà chiusa totalmente al traffico veicolare. In particolare, si richiede la cooperazione dei residenti di via Roma, che dovranno lasciare fuori dalle proprie abitazioni le auto dalle ore 7.30 di mercoledì 15 e sino a domenica 19 settembre. Una volta completata la gettata sulla pista, quest’ultima sarà impraticabile fino a domenica 19 settembre, per favorire l’asciugatura.

(foto: una immagine del cantiere di via Roma a Saronno)

