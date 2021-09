SARONNO – Cosa sta succedendo nel tratto locale dell’autostrada A9? Solo una coincidenza l’impennata degli incidenti stradali? Negli ultimi 10 giorni quelli di particolare gravità sono stati ben 6, se non è un record davvero poco ci manca. Ed anche la conta dei feriti risulta particolarmente elevata: si tratta di ben 19 persone, compresi tre bambini, che hanno avuto necessità di cure mediche, per fortunata nella maggioranza dei casi non si è trattato di gravi lesioni ma c’è stato pure un ferito che al momento dell’intervento dei sanitari era in pericolo di vita.

Il tutto nel tratto compreso fra Turate, Saronno ed il bivio con la A8 in territorio di Origgio (considerando entrambe le direzione di marcia), tratto autostradale dove, invero, c’è stato anche un passato un numero di incidenti superiore alla media. Ora col rientro della vacanze e, probabilmente, con lo spostamento del lavoro dallo smart working a casa a quello in presenza in azienda, si sta registrando un incremento di traffico come non lo si vedeva da prima della pandemia da coronavirus, due anni fa. E purtroppo si sta anche assistendo a questo boom di incidenti. Che fare? Si parla della possibilità di collocare, da quella parti, un autovelox per spingere gli automobilisti a rallentare: solo una ipotesi, come quella di prevedere vicino al bivio una drastica riduzione dei limiti di velocità.

L’incidente più grave qualche giorno fa, venerdì 10 settembre, un tamponamento a catena in direzione sud con sette feriti.

16092021