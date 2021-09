Calcio femminile: la carica delle 14 dell’Airoldi Origgio

ORIGGIO – Calcio femminile, l’Airoldi Origgio è anche in questa stagione pronta alla sfida: ol roster della squadra è stato ormai completato, agli ordini dell’allenatore Michele Ceriani ci sono 14 giocatrici.

La rosa della formazione maggiore – Nel gruppo ci sono Martina Murgida, Arianna Abbondandolo, Martina Di Lauro, Emanuela Raso, Miriam Oliva, Eleonora Giorgino, Sonia Borsani, Sara Banfi, Emanuela Ceriani, Aziza Khadiri, Antonella Licursi, Greta Gerli, Catia Fuscaldo ed Elisa Vittadello Allenatore: Michele Ceriani. La formazione dell’Airoldi nella stagione 2021-2022 parteciperà al campionato di calcio a 7 che viene organizzato dal Csi di Milano.

Vivaio in costante crescita – All’Airoldi Origgio c’è anche un ampio settore giovanile, che appare peraltro in costante crescita, attualmente costituito dalle squadre Under 17 Figc a 11; Under 15 a 15 Figc a 9, Under 12 Figc a 9 ed Under 10.

(foto: una formazione dell’Airoldi calcio femminile. La stagione è adesso ai nastri di partenza, anche per quanto riguarda l’ampio settore giovanile del club del basso varesotto)

16092021