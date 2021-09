Calcio serie D, Gulli lascia la Caronnese

CARONNO PERTUSELLA – “La società comunica che si sono separate le strade della Caronnese e di Mattia Gulli. Il centrocampista classe 2003 era arrivato a Caronno Pertusella durante l’ultima sessione di mercato estiva. Proveniente dal Pisa, dove lo scorso anno ha giocato nella formazione Primavera, in precedenza ha militato nelle giovanili del Monza”. Lo fa sapere il club rossoblù. La Caronnese “augura a Mattia le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.

Intanto prosegue la campagna abbonamenti. Da domenica torna il campionato e si torna, finalmente, a tifare Caronnese! Si parte subito con una gara casalinga, ospiteremo la Sanremese domenica 19 settembre con il fischio d’inizio previsto per le 15. L’elemento più importante, ovvero i tifosi, potranno essere presenti allo stadio Comunale, pur con una capienza ridotta al 50% e con il Green Pass da esibire ogni domenica all’ingresso. Allo stesso tempo, quindi, la società ha deciso di far partire la campagna abbonamenti per la stagione 2021-2022 che riguarderà la tribuna blu coperta. 19 partite casalinghe di campionato, 100 euro il prezzo intero, 50 euro il ridotto (previsto per over 65, collaboratori, famiglie di tesserati della Caronnese).

E’ possibile sottoscrivere la propria tessera alla segreteria dello stadio (Caronno Pertusella, corso della Vittoria) tutti i giorni dal lunedì al venerdì fino ad esaurimento posti.

(foto: il centrocampista ormai ex Caronnese, Mattia Gulli)

16092021