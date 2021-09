CISLAGO – Uniamo Cislago si presenta con le parole del proprio candidato sindaco Luciano Lista.

“Il nostro è un programma che ha messo al centro la comunità, si è basato sullo spaccato di vita quotidiana delle persone, ha il sentimento comune come cuore pulsante.

Ogni singolo candidato ha contribuito con l’esperienza personale alla sua costruzione, portando al centro della dibattito il proprio vissuto e le esperienze legate alle quotidiane relazioni umane, ma è risultato fondamentale il grande lavoro di ascolto svolto precedentemente, attraverso due sondaggi e l’incontro diretto con i portatori di interessi.

Il confronto, la coerenza, la competenza e la credibilità ci hanno permesso di trovare soluzioni per migliorare i servizi e risolvere i problemi. Le donne e gli uomini che si sono uniti in questo progetto, hanno innanzitutto condiviso questi valori e questo diverso modus operandi di fare politica”.

Lista parla del suo team con orgoglio: “L’età media dei candidati è di 43 anni, la composizione della nostra lista è omogenea, il gruppo è davvero affiatato, e il numero di donne è superiore a quello imposto dalla legge, perché per noi è importante il merito, la passione, la disponibilità e lo spirito di servizio. A eccezione mia, che ho maturato esperienze pregresse, sette anni come assessore a Busto Arsizio e vice sindaco per un anno a Cislago, nella squadra c’è anche Elisa Bianco che è una consigliera comunale uscente”.

Non mancano le new entry: “Gli altri candidati sono volti nuovi per la politica, ma questo è un valore aggiunto, perché sono le voci reali della quotidianità. Siamo davvero un gruppo molto unito, che ha lavorato duramente per scrivere il programma amministrativo che non è un “libro dei sogni”, ma un programma di interventi realizzabili, concreti e lungimiranti, di cui abbiamo anche previsto la copertura finanziaria. Coerenza, credibilità, pragmatismo, concretezza e programmazione sono i nostri punti di forza”.

Lista entra poi nello specifico: “Un punto prioritario del programma sarà il sostegno alle persone con difficoltà, creeremo subito un fondo per dare dei contributi alle associazioni sportive promuoveranno progetti che includeranno i ragazzi segnalati dai servizi sociali o portatori di handicap nelle loro attività. Lo sport deve infatti unire e non dividere, ma ha anche bisogno di strutture adeguate, come la tensostruttura che le associazioni sportive chiedono da anni, che noi realizzeremo confrontandoci proprio con loro. In più modificheremo l’iniquo regolamento per l’iscrizione ai centri diurni, che prevede la stessa retta di pagamento al di là del reddito, e restituiremo alle famiglie con Isee pari a zero le quote già versate per il 2021. abbiamo pensato anche agli amici a quattro zampe: i cani hanno bisogno di più aree dove poter correre liberi e in sicurezza, ma soprattutto più alla loro portata e più facilmente gestibili, sparse sul territorio. Solo una seppur grande non ha senso, anche se confermiamo la grande utilità e frequentazione di quella di via Buonarroti, che sicuramente terremo. Un altro tema a cui teniamo è il difficile collegamento tra centro e periferie: In centro mancano i parcheggi e le persone devono spostarsi necessariamente in auto per usufruire dei servizi. Così abbiamo pensato a instituire un bus navetta che ogni ora parta dalle periferie e ogni mezz’ora dal centro del paese. Abbiamo preso contatti con una società di trasporto locale e i costi per il comune sono gestibili. Tra le periferie c’è anche la zona a nord, dove non c’è alcun servizio. Vogliamo rendere più viva quest’area modificando il progetto previsto dalla precedente amministrazione legato alle compensazioni di Pedemontana del parco di via Nobile. Vogliamo rivitalizzare l’intero quartiere introducendo una casa per le associazioni, con spazi dedicati alle loro attività, un’edicola-bar-tabacchi, un’area cani, sistemare l’area gioco, introducendo percorsi vita e un parcheggio che ospiti un secondo mercato settimanale, abbiamo fatto predisporre un progetto che presenteremo a tutti i residenti nei prossimi giorni”

E conclude con lo slogan della civica: “Non si può avere credibilità senza essere coerenti ed è difficile essere coerenti senza competenza”.