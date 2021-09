MALPENSA – I vigili del fuoco stanno intervenendo con diverse squadre nei comuni limitrofi all’aeroporto intercontinentale di Malpensa per diversi allagamenti, a seguiti del forte maltempo di questa serata di giovedì. Risultano allagati alcuni sottopassi e alcune strade, anche proprio attorno all’aerostazione. Sono state salvate due persone rimaste intrappolate in un’autovettura letteralmente sommersa dall’acqua. Si stanno effettuando delle verifiche in altre auto, che sono state letteralmente sommerse dalla tantissima acqua presente in strada. Decine le richieste ai centralini del comando provinciale dei pompieri.

In aeroporto anche l’intervento di ambulanze ed automedica.

A Saronno allagati e chiusi i due sottopassi che si trovano fra centro e periferia, quelli di via Milano e via I maggio: le vetture che si sono ritrovate circondate dall’acqua sono comunque riuscite ad uscire dai sottopassaggi, senza restare bloccate. Sul posto gli agenti della polizia locale per deviare il traffico.

Seguono aggiornamenti

(foto: alcune immagini dell’area dell’aeroporto di Malpensa, allagata)

