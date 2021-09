LIMBIATE – Il comune di Limbiate ha aderito all’iniziativa proposta da WelfareCare per la prevenzione del tumore al seno e mercoledì 22 settembre sono in programma esami gratuiti per le donne dai 35 ai 49 anni che risiedono a Limbiate.

WelfareCare è una società veneta che opera nel settore marketing e che ha avviato una campagna di prevenzione portando una clinica mobile nei territori aderenti al fine di effettuare uno screening gratuito.

Per avere accesso all’area allestita in piazza Cinque Giornate è necessario essere residente a Limbiate e avere un’età compresa tra i 35 e 49 anni, non aver effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi, non essere già inserita nei protocolli di screening del SSN (anche per familiarità) e registrare la prenotazione sul sito welfarecare.org/prenota_online

Sarà sufficiente selezionare una fascia oraria: i posti sono limitati.

16092021