CISLAGO / GERENZANO / TURATE – Riparte oggi il processo nei confronti di aziende della zona chiamate a rispondere delle “puzze moleste” che era periodicamente possibile percepire sul territorio di Gerenzano, Cislago e Turate. Al riguardo i tre comuni si sono da tempo coalizzati costituendosi parte civile e nominando un unico legale per seguire il caso.

Le società “accusate” della responsabilità dei cattivi odori che tanto avevano in passato infastidito i cittadini si trovano in territorio del Comasco ed è per questo che il procedimento si sta sviluppando al tribunale di Como: i tre Comuni hanno manifestato la volontà di collaborazione con il tribunale perchè venga accertato con precisione l’accaduto. Il problema dei cattivi odori ha nel corso del tempo interessato il territorio dei tre comuni, in sostanza la puzza si dirigeva verso uno o l’altro abitato, a seconda della direzione del vento. Si tratta di episodi che negli anni avevano suscitato davvero molte proteste da parte dei residenti in zona.

(foto archivio)

16092021