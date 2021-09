SARONNO – Dopo i molti mesi di chiusura, anche la cultura riparte: anche Cooperativa popolare saronnese riprende la sua attività culturale per la cittadinanza con la presentazione di un libro che la racconta.

La Cooperativa Popolare Saronnese. Cento anni di storia attraverso pagine d’archivio (1919-2019) è il titolo pubblicato nel 2020 e che, da allora, attende di essere presentato dal suo autore, Giuseppe Nigro, così come dal presidente di Cooperativa popolare saronnese, Angelo Tettamanzi, in compagnia dello storico Enzo Lafoglia. Durante la serata, sarà presente anche il sindaco di Saronno Augusto Airoldi, che prenderà la parola per accogliere la cittadinanza in uno di questi primi eventi culturali della ripartenza.

Finalmente, venerdì 24 settembre alle 20.45, nella sala convegni dell’istituto Padre Monti, al numero 4 di via Ambrogio Legnani, si terrà l’evento tanto atteso, nel totale rispetto delle norme anti-contagio vigenti.

(in foto: l’autore Giuseppe Nigro e il presidente di Cooperativa popolare saronnese, Angelo Tettamanzi, con il libro che sarà presentato nella serata)

