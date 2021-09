SOLARO – Quest’anno la festa dell’oratorio San Luigi di Solaro si terrà tra sabato 18 e domenica 19 settembre con l’accoglienza di don Massimiliano Mazza.

Tutto il programma – La festa sarà strutturata in diverse tappe, partendo da sabato 18 settembre alle 21 con l’accoglienza della fiaccola in via San Quirico. Domenica 19 alle 11 si inizia con l’eucarestia nel nuovo centro parrocchiale, sempre in via San Quirico, per poi continuare per tutta la giornata con gli altri appuntamenti. Alle 12.15 il pranzo d’asporto con il ritiro della vaschette, per ulteriori informazioni a riguardo è possibile consultare il menù, mentre le prenotazioni sono gestite tramite sms al numero telefonoco 3331754475 entro giovedì 16 settembre. Nel pomeriggio vi è una bicicletta alle 15.30 che percorre le vie del paese con l’aggiunta di un lancio di palloncini.

Al rientro è previsto un momento di preghiera, mentre alle 19 è stato organizzato un apericena sempre su prenotazione, la serata poi proseguirà con uno spettacolo di accoglienza per don Massimiliano.

16092021