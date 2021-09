ORIGGIO – UBOLDO – Traffico in tilt stamattina nell’intero hinterland del Saronnese per il tamponamento tra 5 vetture avvenuto lungo l’A9 Milano Como nel tratto tra Origgio e Uboldo nei pressi del bivio per l’A8.

Secondo la ricostruzione dei testimoni sono 5 i veicoli coinvolti tra cui una Fiat 500, una Volvo e una Seat, un Fiat Doblo e una Renauut Grand Scenic. Due i feriti che hanno richiesto l’intervento dei soccorritori una ventenne ed un 22enne. Sul posto oltre all’ambulenza della Croce azzurra di Rovellasca anche i vigili del fuoco di Saronno che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi.

E’ intervenuta anche la polizia stradale per i rilievi del caso. L’autostrada è stata chiusa per permettere i soccorsi e la pulizia dai detriti della corsia interessata dal tamponamento. Lunghe code si sono registrate non solo in autostrada ma anche in tutto il comprensorio con rallentamenti che sono arrivati fino alla Saronno-Monza.

(foto: alcune immagini dei mezzi coinvolti nel sinistro)

16052021