CARONNO PERTUSELLA – Si è svolta giovedì sera la cena di squadra in casa Caronnese. Al ristorante “Donna Pè” di Caronno Pertusella, dirigenti, staff tecnico e giocatori si sono ritrovati per un momento comune in vista dell’inizio di campionato sempre più imminente.

Proprio in vista della nuova stagione, il presidente Umberto Gambaro ha voluto dare un semplice ma deciso messaggio non soltanto ai suoi giocatori ma a tutto l’ambiente rossoblù: “Il bello del calcio è che si tratta di un gioco di squadra. E in questo dovremo essere bravi: fare squadra. Non soltanto per chi andrà in campo, ma è un discorso importante che vale per tutti. Calciatori, allenatori, dirigenti, società. Ognuno dovrà mettere il suo mattoncino in maniera semplice ma determinata”.

Presenti alla cena anche i vicepresidenti Costanza Reina (moglie di Umberto Gambaro e figlia del patron Augusto Reina, ricordato durante la serata) e Giuseppe Pirola. L’ammininistratore delegato Roberto Fici, il direttore generale Raffaele Ferrara, il tecnico Manuel Scalise, tutti i dirigenti rossoblù e, ovviamente, i giocatori della prima squadra. Volti rilassati e sorridenti, ma anche determinati per un inizio di stagione che si fa sempre più vicino.

(foto: un momento della serata)

17092021