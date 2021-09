SARONNO/SARONNESE – Ecco alcune delle tante proposte del nostro territorio. La nostra redazione ne ha selezione alcune davvero interessanti dalle “visite in villa” a quelle più “sportive.

Venerdì 17 Settembre

SARONNO – Alle 20.30, nel cortile di casa Morandi in viale Santuario 2, “Il cielo di Dante Alighieri” incontro con Emiliano Bertin. L’evento si inserisce nella manifestazione “La festa della filosofia 2021”. Prenotazione al numero di telefono 0239525370 o via email [email protected], maggiori informazioni al sito internet www.festadellafilosofia.it.

ROVELLO PORRO – Alle 20.30, presso l’area feste di via Luini, “Eccentrici Dadarò” e comune presentano “Fuori tutti” rassegna teatrale dedicata alle famiglie ad ingresso gratuito. Informazioni al sito www.comune.rovelloporro.co.it.

ROVELLASCA – Alle 21, nella biblioteca comunale di via De Amicis 1, presentazione del libro “Un padre da galera” di Marco Gatti. L’evento fa parte della rassegna “Un autunno da sfogliare” organizzato dalla biblioteca e dal comune. Informazioni e prenotazioni al sito www.comune.rovellasca.co.it.

Sabato 18 Settembre

SARONNO – Alle 15.30, nella sala Nevera di casa Morandi in viale Santuario 2, inaugurazione della 16° edizione di “Saronno fotofestival” a cura del gruppo “fotoamatori saronnesi”. Per conoscere il calendario completo con i luoghi e gli orari si può consultare al sito internet www.gfasaronno.it.

MILANO – Alle 18 “Milano guida” propone una visita guidata in tram storico per le vie di Milano, un’occasione per scoprire il capoluogo lombardo da un punto di vista inusuale e curioso. Per informazioni e prenotazioni si può consultare il sito internet www.milanoguida.com.

SARONNO – Alle 21, all’oratorio dei santi Pietro e Paolo di via Legnani, concerto del gruppo rock-cristiano “Reale”. L’evento, ad offerta libera, fa parte della manifestazione “Oratorio in festa” e per informazioni e prenotazioni si può consultare il sito internet www.realsaronno.evenbrite.it.

Domenica 19 Settembre

LAZZATE – Un evento dedicato alla solidarietà: “10mila passi in rosa: cammina con noi” per sostenere il progetto sport therapy del comitato “Maria Letizia Verga”. Iscrizioni e partenza dalle ore 8.00 da piazza don Antonio Galli, locandina completa al sito internet www.lazzate.com .

CARONNO PERTUSELLA – Ritrovo alle 9.30 alla stazione ferroviaria per la manifestazione “All4climate-Italy 2021”, biciclettata aperta a tutti lungo la ciclabile del parco del Lura in occasione della staffetta per il clima 2021. Informazioni al numero 320.9572736.

SARONNO – Dalle 10 alle 19, nella centrale piazza Libertà, si terrà la manifestazione “Le mani nel piatto”: laboratori dimostrativi e show cooking, stand espositivi e di vendita. Per conoscere il calendario completo si può consultare il sito internet www.comune.saronno.va.it .

SARONNO – Alle 16, all’auditorium “Aldo Moro” di viale Santuario 15, “Caravaggio, la luce e le tenebre” incontro a cura del giornalista e scrittore Luca Frigerio. Maggiori informazioni al sito internet www.associazionemaruti.it o al numero 029603249.

BOVISIO MASCIAGO – In occasione della manifestazione “Ville aperte”, l’associazione culturale “Il Baule Verde” propone delle visite guidate negli interni e nel giardino all’inglese di villa Zari di Bovisio Masciago. Informazioni sugli orari al sito internet www.bauleverde.com.

MILANO – Nella cornice storica del castello Sforzesco, mostra “Il corpo e l’anima, da Donatello a Michelangelo. Scultura italiana del Rinascimento”. L’evento, in collaborazione con il museo del Louvre, è dedicato alla scultura italiana del Rinascimento. Maggiori informazioni su orari e costi al sito internet www.milanocastello.it.

CASTELLAZZO DI BOLLATE – Alle 18, nella settecentesca villa Arconati, evento “Dante, per nostra fortuna”: una lettura teatrale con Massimiliano Finazzer Flory. Info al sito internet www.villaarconati-far.it.

Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare?

Scrivici a [email protected] e lo aggiungeremo subito

17092021