Grande festa ad Uboldo nel parco comunale

UBOLDO – Il Comune di Uboldo annuncia che si avvicina la grande festa che quest’anno si terrà al parco comunale Falcone Borsellino in via Ceriani nel giorno di domenica 19 settembre. L’iniziativa inizierà già dalle 15, durante la festa saranno presenti le associazioni, i commercianti uboldesi con l’aggiunta dei punti di ristoro a disposizione dei partecipanti che accompagneranno l’intera giornata.

Il programma della giornata prosegue, alle 17 con il concerto musicale di Santa Cecilia e a seguire poi alle 20 ci sarà lo spettacolo con i burattini in collaborazione con “La fiaba” di Andrea Anzani. Per finire alle 21.30 il laser show, uno spettacolo di luci laser per intrattenere il pubblico. Data la situazione attuale data del covid 19, l’iniziativa sarà svolta seguendo le norme vigenti e sarà obbligatorio da parte dei collaboratori visionare il green pass dei partecipanti.

(foto dall’archivio)

17092021