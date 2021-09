SARONNO – Grazie alla tregua concessa dal maltempo stamattina sono iniziati i lavori per la conclusione dei lavori della riqualificazione pista ciclabile di via Roma nel tratto tra via Guaragna e via Manzoni.

Oggi i tecnici stanno lavorando alla gettata di calcestruzzo drenante che garantirà l’invarianza idraulica e costituirà la base della ciclabile. Ne saranno utilizzati 60 metri cubi: il primo carico è arrivato intorno alle 7,30 e i tecnici si sono messi all’opera.

Non si tratta di asfalto ma di calcestruzzo drenate che evita, grazie ad un mix di materiali e di tecniche per la posa, che l’acqua stagni sulla pista. La riuscita dell’intervento è merito anche dell’esperienza e delle tecniche perfezionate dalla squadra al lavoro con strumenti arrivati direttamente dagli Usa. La società che si occupa dell’intervento, e che ha studiato il mix di materiali e le tecniche di posa, è invece varesina anzi di Samarate, la Deltapav.

La gettata, salvo imprevisti, dovrebbe essere conclusa oggi anche se la zona resterà offlimits per permettere la stabilizzazione del calcestruzzo fino a domenica. Alle 7,30 sul posto è arrivata anche la polizia locale per controllare la chiusura di via Roma all’altezza dell’intersezione con via Guaragna c’è l’obbligo di svolta in quest’ultima e la situazione della viabilità.