MISINTO – “Ci siamo, finalmente. Un momento atteso dall’ottobre dello scorso anno, domenica Torneremo a incitare i nostri ragazzi. L’appuntamento è per la prima giornata di campionato di Seconda categoria Girone I di Como”: ad annunciarlo i dirigenti dell’ Asd Misinto, che per l’occasione ospita il Serenza Carroccio. Fischio d’inizio alle 15.30, al centro sportivo “Domenico Savio” di Misinto.

“Prendete nota di tutte le informazioni necessarie per assistere alla partita – il suggerimento dei dirigenti misintesi – I punti di accesso per entrare al centro giovanile “Domenico Savio” di Misinto saranno due: e si potrà entrare da via della Pusterla, suddivisi. Da una parte atleti e tesserati e dall’altra il pubblico. Previsto l’ingresso libero per gli spettatori. Per accedere sarà necessario essere muniti di uno di questi documenti: green pass, oppure crtificato di guarigione da covid 19 nei 6 mesi precedenti, oppure tampone antigenico rapido con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l’evento. Gli spettatori dovranno rispettare le norme nazionali anti-covid 19 con il distanziamento sociale e con obbligo di mascherina”.