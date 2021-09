Calcio, domenica Caronnese-Sanremese. Le scelte di Scalise

CARONNO PERTUSELLA – Ecco l’elenco dei convocati dal tecnico Manuel Scalise della Caronnese in vista della partita di domani contro la Sanremese, in casa alle 15. Portieri: Matteo Angelina e Filippo Ansaldi; difensori Antonio Arpino, Andrea Ballone, Alessandro Cattaneo, Francesco Coghetto, Maurizio Cosentino, Davide De Lucca, Andrea Galletti, Andrea Lazzaroni; centrocampisti Giuseppe Argento, Bakary Diatta Papa, Tommaso Putzolu, Alessio Raso, Alessadro Vernocchi, Matteo Vincenzi; attaccanti Federico Corno, Roberto Esposito, Gabriele Musazzi, Daniele Rocco, Domenico Vitiello.

Intanto arrivano i gadget. Domenica, in occasione della partita casalinga contro la Sanremese, si potranno infatti acquistare i comodissimi e morbidissimi cuscinetti rossoblù. 5 euro il costo singolo, per assistere ancor più comodamente alle nostre partite. Successivamente, si potranno acquistare in segreteria (in base agli orari di apertura) e in occasione delle partite casalinghe. Alla cassa dello stadio di corso della Vittoria in vendita anche gli abbonamenti per la stagione 2021-2022 della Caronnese.

(foto: il capitano della Caronnese, Federico Corno)

18092021