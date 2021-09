SARONNO – Ciclista investito in via Filippo Reina, è successo nel tratto centrale della strada nelle vicinanze della intersezione con via 4 novembre. Il sinistro si è verificato alle 16.15 e sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa di Saronno, per soccorrere il ferito, un pensionato di 73 anni, le cui condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

In via Reina è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina, con i militari dell’Arma che si sono occupati di deviare il traffico e garantire che i soccorsi fossero prestati nella massima sicurezza; e per poi compiere tutti i rilievi del caso e verificare l’esatta dinamica del confronto, e se possibile risalire alle eventuali responsabilità, come sempre avviene in simili circostanze. Sono dunque stati avviati tutti gli accertamenti del caso, anche dal punto di vista tecnico, per ricostruire quel che è successo.

Il ciclista è stato infine trasportato all’ospedale di piazza Borella per essere medicato e per gli accertamenti del caso.

(foto: la scena del sinistro in via Filippo Reina a Saronno)

