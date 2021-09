Eventi: a Cesano Maderno biciclettata sulla green line

CESANO MADERNO – Domenica 19 settembre: “Biciclettata Green Lane” lungo via Col di Tenda (Tangenzialina sud) per promuovere e inaugurare il nuovo tratto di Green Lane: terzo atto dopo le inaugurazioni del 2010 e del 2015.

Sarà l’occasione, come ricordano dal Comune, “per scoprire insieme come si è trasformata una parte del nostro territorio. La via Col di Tenda, nota come Tangenzialina sud, ha cambiato volto! Sfalcio dei rovi, rimozione dei rifiuti tra la vegetazione, messa a dimora di numerosi alberi e arbusti di specie autoctone, carpini bianchi, aceri campestri, padi, biancospini, cornioli e, infine, realizzazione di un percorso ciclo-pedonale in calcestre bellissimo e strategico per i collegamenti anche sovracomunali. Una riqualificazione che restituisce alla comunità uno spazio bello e fruibile da tutti”.

(foto archivio: la futura green line di Saronno)

