UBOLDO – Il maltempo fa “saltare” “Uboldo in festa”, la manifestazione prevista domenica 19 settembre al parco comunale “Falcone Borsellino” di via Ceriani. Il programma prevedeva alle 17 un concerto del Corpo musicale “Santa Cecilia” di Uboldo ed in serata dalle 20 uno spetacolo di burattini in collaborazione con “La fiaba” di Andrea Anzani; ed alle 21.30 il laser show; ed era stato previsto anche l’allestimento di punti di ristoro e stand dei commercianti uboldesi. Non se ne farà dunque nulla: le previsioni meteo indicano la possibilità, anzi quasi la certezza che la giornata domenicale da queste parti sarà caratterizzata da temporali e pioggia anche di notevole entità. Circostanza che ha spinto gli organizzatori, commercanti e Comune,, a rimandare al futuro l’iniziativa.

Quando si svolgerà dunque Uboldo in festa? Per adesso non è stata definita una data.

(foto: il parco comunale Falcone Borsellino dove si sarebbe dovuto tenere l’evento, in occasione di un precedente evento)

18092021